Что важнее для успешного ректора: наука или админресурс
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Российские ректоры часто включены в политику, личные неформальные связи на уровне регионов и федерального центра в расчете на то, что административный ресурс повысит эффективность их вузов, но определяющим фактором эффективности ректора и в конечном счете возглавляемого им вуза является все-таки научная продуктивность ректоров, следует из исследования «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить научно-технологический прорыв?», проведенного исследовательским центром «Лаборатория Ольги Крыштановской» и Центром изучения российской элиты Госуниверситета управления.
В выборку исследования были включены 274 ректора крупнейших государственных вузов пяти «поколений», рассчитанных в привязке времени их назначения на должность к годам работы в правительстве профильного министра (больше всего «своих» ректоров, почти треть, у экс-министра Андрея Фурсенко, у нового министра просвещения Ольги Васильевой – почти 27% ректоров, среди них много женщин). Исследователи пытались отследить характеристики ректоров, которые способствовали повышению эффективности вуза – его продвижению в рейтинге университетов RAEX, составляемом РА «Эксперт». Для этого они проанализировали карьерные траектории ректоров, их научные достижения и административный ресурс, рассчитав его на основе показателей вовлеченности ректора в политическую и экспертную работу, участия в консультациях правительства, бизнеса и силовиков.
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