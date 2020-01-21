Площадь меньше, этажность выше

Средняя общая площадь жилья в домах, построенных в России в 2010–2019 гг., снизилась к предыдущему десятилетию на 22%, с 75,2 до 58,9 кв. м, подсчитали в ЦИАНе на данных 15 крупнейших городов. Это касается и Москвы, где средняя новая квартира за последние 10 лет уменьшилась на 14%, хотя и осталась максимальной для России – 69,4 кв. м. Зато дома растут вверх: средняя этажность составила 13,1 этажа для введенных за минувшие 10 лет домов против 12,2 этажа по итогам нулевых. Рекордсмен здесь Самара – в 2010 г. построенные дома имели в среднем 6,9 этажа, в 2019 г. – 25 (рост в 3,6 раза). В Москве средняя этажность домов выросла в 1,8 раза до 18,1 этажа.