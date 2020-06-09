Политические туристы

Политические туристыРаннее открытие курортов имеет не только экономические причины
Председатель правительства Михаил Мишутин анонсировал начало туристического сезона в России. Это решение продиктовано не только экономическими причинами – власти нужен народный символ победы над ковидом и ослабление протестных настроений перед голосованием о Конституции.
Россия готова к постепенному открытию курортного сезона, заявил 9 июня Мишустин на видеосовещании с правительством, транслировавшемся по телеканалу «Россия 24». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туризм, сообщил, что в ближайшие недели откроются отели в половине регионов России, а полноценно туристическая отрасль может заработать с 1 июля.
С 15 июня снимает все ограничения и открывает туристический сезон Крым. Такое форсированное снятие ограничений на отдых – в то время как коронавирусная эпидемия в России не утихает – выглядит с эпидемиологической точки зрения поспешным и кажется не менее показательным, чем стремительное снятие ограничений в Москве.