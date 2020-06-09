Политические туристы

С 15 июня снимает все ограничения и открывает туристический сезон Крым. Такое форсированное снятие ограничений на отдых – в то время как коронавирусная эпидемия в России не утихает – выглядит с эпидемиологической точки зрения поспешным и кажется не менее показательным, чем стремительное снятие ограничений в Москве.