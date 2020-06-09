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Политические туристы

Раннее открытие курортов имеет не только экономические причины
Владимир Рувинский
РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишутин анонсировал начало туристического сезона в России. Это решение продиктовано не только экономическими причинами – власти нужен народный символ победы над ковидом и ослабление протестных настроений перед голосованием о Конституции.

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона, заявил 9 июня Мишустин на видеосовещании с правительством, транслировавшемся по телеканалу «Россия 24». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туризм, сообщил, что в ближайшие недели откроются отели в половине регионов России, а полноценно туристическая отрасль может заработать с 1 июля. 

С 15 июня снимает все ограничения и открывает туристический сезон Крым. Такое форсированное снятие ограничений на отдых – в то время как коронавирусная эпидемия в России не утихает – выглядит с эпидемиологической точки зрения поспешным и кажется не менее показательным, чем стремительное снятие ограничений в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных