Почему пенсионной системе не обойтись без Путина

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Острая необходимость повысить пенсионный возраст на фоне непростой экономической ситуации в стране обнажила всю слабость и неэффективность сложившейся в России политической системы.

В условиях работающей представительной демократии проблемы, стоящие перед властью, не были бы столь драматичными: по призыву лидера все политики, каждый на своем уровне, должны были бы мобилизовать свои сегменты электората в поддержку непопулярных, но необходимых исполнительной власти мер, в результате чего коллективный авторитет правящей партии и ее сторонников – от рядового агитатора и избирателя до премьер-министра – создал бы необходимую для принятия и проведения непопулярных мер реальную общественную поддержку на всех уровнях, которая, помимо прочего, позволила бы президенту, если уж это так необходимо, безболезненно отстраниться от ситуации. Кроме того, необходимость постоянно дискутировать и спорить с реальной, а не подставной оппозицией заставляет правительства демократических стран готовить непопулярные меры тщательнее и, если уж они неизбежны, осознанно жертвовать авторитетом партии или ее лидеров ради решения стоящих перед обществом задач. Собственно, никакой проблемы в том, чтобы по итогам непопулярных реформ лидер потерял поддержку населения, тоже нет – и это главное отличие демократического порядка от устройства российской политики.