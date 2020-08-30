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Купить рынок целиком

Биржевые индексные ПИФы растут быстрее других
Ольга Кучерова
Максим Стулов / Ведомости

Объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) во II квартале 2020 г. вырос на 4,7% до 4,382 трлн руб., при этом портфели фондов для неквалифицированных инвесторов увеличились на 6,3% до 974 млрд руб. Об этом говорится в обзоре тенденций рынка ПИФов Банка России.

Как отмечает Андрей Макаров, руководитель отдела продаж «Сбербанк Управление активами», в последние годы рынок доверительного управления (ДУ) хорошо растет за счет притока частных инвесторов, при этом ПИФы – один из самых быстрорастущих сегментов. «В этом году сложилась уникальная ситуация: ранее в периоды резких снижений на фондовых рынках клиенты забирали деньги из инвестиционных продуктов, и, даже после того как рынок переходил в фазу роста, отток некоторое время продолжался, – рассказывает Макаров. – В этом году на фоне снижения рынка в I квартале клиенты не то что не выходили, но и продолжали наращивать свои вложения». Чистый отток средств из ПИФов (когда инвесторы выводят денег больше, чем вкладывают) был, по его словам, только в марте, да и то довольно незначительный. Уже в апреле инвесторы стали вкладывать больше, чем забирать. «Таким образом, во II квартале и в целом в первом полугодии мы наблюдали увеличение и количества инвесторов, и объема вложенных средств», – резюмирует Макаров. По мнению эксперта, инвесторы использовали момент, чтобы приобрести подешевевшие активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных