Купить рынок целиком

Как отмечает Андрей Макаров, руководитель отдела продаж «Сбербанк Управление активами», в последние годы рынок доверительного управления (ДУ) хорошо растет за счет притока частных инвесторов, при этом ПИФы – один из самых быстрорастущих сегментов. «В этом году сложилась уникальная ситуация: ранее в периоды резких снижений на фондовых рынках клиенты забирали деньги из инвестиционных продуктов, и, даже после того как рынок переходил в фазу роста, отток некоторое время продолжался, – рассказывает Макаров. – В этом году на фоне снижения рынка в I квартале клиенты не то что не выходили, но и продолжали наращивать свои вложения». Чистый отток средств из ПИФов (когда инвесторы выводят денег больше, чем вкладывают) был, по его словам, только в марте, да и то довольно незначительный. Уже в апреле инвесторы стали вкладывать больше, чем забирать. «Таким образом, во II квартале и в целом в первом полугодии мы наблюдали увеличение и количества инвесторов, и объема вложенных средств», – резюмирует Макаров. По мнению эксперта, инвесторы использовали момент, чтобы приобрести подешевевшие активы.