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/ Победа-80

У Пескова нет данных о планах Рубио приехать в Москву

Ведомости

Кремль не располагает информацией о возможном визите госсекретаря США Марко Рубио на парад Победы 9 мая в Москву. Об этом сообщил журналистам во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас иностранные СМИ дают много различных сообщений.

«Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», – заявил Песков.

Окончательный список зарубежных гостей, которые примут участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, будет представлен 5 мая помощником президента РФ Юрием Ушаковым на специальном брифинге.

1 мая телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщил, что представитель США может присутствовать на параде Победы в Москве. По данным издания, этим человеком может стать Рубио.

Песков ранее заявлял, что вопрос о приезде президента США Дональда Трампа на парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отметить эту историческую дату. По его словам, более 20 глав государств и правительств уже подтвердили свое участие в мероприятиях.

Москву в День Победы посетят лидеры всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие в торжествах подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, глава Абхазии Бадра Гунба и другие зарубежные лидеры.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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