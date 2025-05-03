У Пескова нет данных о планах Рубио приехать в Москву

Песков ранее заявлял, что вопрос о приезде президента США Дональда Трампа на парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отметить эту историческую дату. По его словам, более 20 глав государств и правительств уже подтвердили свое участие в мероприятиях.