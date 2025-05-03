У Пескова нет данных о планах Рубио приехать в Москву
Кремль не располагает информацией о возможном визите госсекретаря США Марко Рубио на парад Победы 9 мая в Москву. Об этом сообщил журналистам во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сейчас иностранные СМИ дают много различных сообщений.
«Иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят. Но в данном случае я просто не располагаю такой информацией», – заявил Песков.
Окончательный список зарубежных гостей, которые примут участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, будет представлен 5 мая помощником президента РФ Юрием Ушаковым на специальном брифинге.
1 мая телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщил, что представитель США может присутствовать на параде Победы в Москве. По данным издания, этим человеком может стать Рубио.
Песков ранее заявлял, что вопрос о приезде президента США Дональда Трампа на парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отметить эту историческую дату. По его словам, более 20 глав государств и правительств уже подтвердили свое участие в мероприятиях.
Москву в День Победы посетят лидеры всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие в торжествах подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, глава Абхазии Бадра Гунба и другие зарубежные лидеры.