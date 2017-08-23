Басманный суд начал выбирать меру пресечения для Серебренникова

Следствие считает, что фигуранты дела по указанию Серебренникова и Итина ежегодно составляли планы с завышением количества и стоимости работ по проекту «Платформа» и по этим данным просили у Минкультуры деньги Станислав Красильников/ТАСС

Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Он обвиняется в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из федерального бюджета в 2011-2014 гг. на театральный проект «Платформа». Свою вину он не признает. Заседание началось с задержкой более 50 минут. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» Алена Вершинина, в начале заседания суд отклонил ходатайство о фото- и видеосъемке в зале.

Режиссера доставили в суд на микроавтобусе незадолго до полудня, когда должно было начаться заседание, сообщает корреспондент «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев. В зал обвиняемого впустили примерно в 12.20. На Каланчевской улице у здания суда собралась толпа людей, которые пришли поддержать Серебренникова. В их числе писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, актеры Сергей Юрский и Юрий Колокольников, тележурналист Леонид Парфенов, журналист и издатель Сергей Пархоменко, издатель Ирина Прохорова, муж пресс-секретаря премьер-министра Медведева Натальи Тимаковой Александр Будберг, жена Олега Дерипаски Полина.

Корреспондент «Эха» Алена Вершинина сообщает, что люди перестали умещаться на тротуаре и вынуждены были занять проезжую часть. У входа в суд «хаос», передает корреспондент Deutsche Welle. «Интерфакс» оценил количество собравшихся на улице в несколько сотен человек. Небольшая давка возникла и при входе в зал. На 12.40 мск заседание еще не начиналось, а здание суда постепенно начали окружать автозаки, отмечал РБК. Среди людей, которые готовы поручиться за Серебренникова, СМИ называют кинорежиссера Андрея Смирнова, актрису Викторию Исакову. Актер, режиссер, худрук театра Et Cetera Александр Калягин официально заявил о готовности поручиться за Серебренникова еще 22 августа. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что у защиты есть поручительство и от Натальи Солженицыной, передает «Медиазона». «Эхо» сообщает, что среди поручителей названы Филипп Киркоров, актер и режиссер Федор Бондарчук, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, директор Большого театра Владимир Урин.

Режиссер был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, доставлен в Москву и ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие попросило поместить Серебренникова под домашний арест. С мая, когда в «Гоголь-центре» прошли обыски по этому делу, режиссер был в статусе свидетеля, однако в августе он рассказал журналистам, что у него изъяли загранпаспорт. Ночь на среду он провел в изоляторе временного задержания на Петровке.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011-2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия» (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). В «Седьмую студию» он пригласил «ранее ему знакомых» Алексея Малобродского (бывший генпродюсер), Юрия Итина (бывший директор), Нину Масляеву (главный бухгалтер), Екатерину Воронову (продюсер). Все они стали фигурантами дела. Имя Вороновой СКР впервые назвал 22 августа и сообщил, что она объявлена в розыск.

Следствие считает, что фигуранты дела по указанию Серебренникова и Итина ежегодно составляли планы с завышением количества и стоимости работ по проекту «Платформа» и по этим данным просили у Минкультуры деньги. Затем они передавали в министерство финансовые и творческие отчеты о том, что полученные субсидии полностью израсходованы в соответствии с заявленными планами. При этом Серебренников поручал подельникам заключать фиктивные договора «с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства» по проекту «Платформа», добавляет СКР. В результате этих схем бюджетные деньги выводились на расчетные счета данных контрагентов (среди которых были фирмы-однодневки), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, утверждает следствие. Таким образом режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб. Его вину подтверждают показания свидетелей, изъятые документы и результаты оперативно-розыскной деятельности, утверждает СКР.