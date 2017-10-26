Поклонская напомнила Чайке о расследовании Навального

В борьбе с «Матильдой» депутат Поклонская вспомнила разоблачительный фильм Навального о семье генпрокурора Андрей Гордеев / Ведомости

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в связи с выходом в прокат фильма «Матильда» записала видеообращение о победе противников этой картины над ее создателями. В нем она выразила недоумение в связи с позицией Генпрокуратуры и ее реакцией на обращения с жалобами на фильм. Она, в частности, напомнила генпрокурору о нападках на бизнес его успешных детей и о стремлении Юрия Чайки их оградить в ущерб выполнению других обязанностей.

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, - это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», - заявила депутат, бывшая прокурор Крыма.

В декабре 2015 г. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором шла речь о бизнесе, связях и недвижимости семьи генпрокурора России. В частности, ФБК обнаружил в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки Игорю и Артему. Разоблачения не помешали президенту Владимиру Путину весной 2016 г. предложить переназначить Чайку генпрокурором еще на один срок.

В июне 2016 г. Навальный обнаружил, что имена сыновей генпрокурора в Росреестре были заменены кодировками «физическое лицо ЛСДУ3» и «физическое лицо ЙФЯУ9». В августе Росреестр вовсе удалил данные о владельцах этой недвижимости, сообщал РБК. Летом 2017 г. Госдума одобрила поправки в закон о государственной охране, которые позволяют засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей. Они означают, что из всех публичных реестров – ГИБДД, Росреестра, ЕГРЮЛ, ФССП, ФНС и т. п. – может быть исключена любая информация, в том числе о генпрокуроре и его родственниках. В октябре 2017 г. Верховный суд разрешил Росреестру засекретить сведения о владельцах недвижимости, поставив точку в борьбе Алексея Навального за открытость этих данных.

Поклонская сожалеет, что генпрокурор менее активно реагировал на ее просьбы проверить создателей картины «Матильда». Она отметила, что получала ответы о том, что все хорошо и в фильме экстремизма нет, тогда как надзорное ведомство просили проверить другое: финансирование ленты, нарушение авторских прав, возможный вывод средств, уклонение от уплаты налогов.

Она призналась, что думала, что генпрокурору обо всем не докладывают, но затем узнала, что он «очень даже в курсе всего». «Но, как оказалось, он очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за "девушкой-политиком", - отметила Поклонская. - Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге. Но услышала в ответ: «Девушка-политик».

Поклонская заявила, что знает, что последние несколько лет она является «серьезным раздражителем для некоторых руководителей Генпрокуратуры». В российской прокуратуре она работала с момента присоединения Крыма и до избрания в Госдуму в сентябре 2016 г. Она не исключает, что ее могут начать проверять и копаться в ее прошлом. По ее словам, бояться ей нечего, поскольку она выполняла указания генпрокурора, подчинялась распоряжениям заместителей Чайки, а нарушить закон ей бы не позволили некие «специально приставленные» к ней люди. Из всех распоряжений она не выполнила одно - не сняла «портрет святого государя» в своем кабинете, призналась она.

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«Матильда» вышла в прокат, но «людей не обманешь», победили противники картины, считает Поклонская. Ярким примером она назвала оцепленные кинотеатры в Москве в день премьеры, полицейские кордоны на подходах, сотрудников в штатском. По ее словам, в советские времена так охраняли дома культуры, в которых «судили фашистских прихвостней», полицаев и бандеровцев, чтобы защитить подсудимых от родственников их жертв. Зрителей, которые пришли в кинотеатры из любопытства или злорадства, она сравнила с «сильно нашкодившими школьниками», которые «стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей». Она также отметила, что над верующими, которые пришли протестовать против показа картины, вдоволь поиздевались в СМИ, а некоторых активистов задерживали.

Поклонская убеждена, что создатели «Матильды» и сторонники ее показа боятся не женщин и детей, которые пришли к кинотеатрам помолиться, а боятся самих себя. Победа, по ее словам, за верующими, которые четко выразили свою позицию и не дали навязать им квазиисторию и поглумиться над образами святых.

Поклонской и ее соратникам удалось «переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь», а ее оппонентам «нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими руками созданный фейк», заявила депутат.

Кто пришел на премьеру «Матильды» в Москве