Сечин объяснил, почему не пришел на суд над Улюкаевым

Сечин отметил, что «в год только на самолетах я летаю больше 600 часов, и еще 300 – на вертолетах» Ilya Arkhipov/Bloomberg via Getty Images

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что не пришел в суд над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым из-за того, что «график был очень напряженным, особенно в конце года».

На вопрос, почему он не пришел в суд, Сечин ответил вопросом: «А что вас больше тревожит? То, что Улюкаев совершил преступление, или то, что у меня не было возможности прийти в суд? Преступление совершил не я, а Улюкаев, какие тут могут быть вопросы?»

Затем он отметил, что «в год только на самолетах я летаю больше 600 часов, и еще 300 – на вертолетах». «Компания является глобальным игроком на различных рынках, и это требует контроля даже на уровне топ-менеджмента. Но вместе с тем все свои официальные показания я дал. Они были абсолютно достаточными, и суд вынес свое решение. Тут, собственно, и комментировать нечего. Улюкаев, будучи министром федерального правительства, требовал незаконное вознаграждение за свою обычную работу. Он требовал вознаграждение, он сам за ним приехал, сам взял деньги, погрузил в машину и уехал», – подчеркнул Сечин.

15 декабря 2017 г. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в $2 млн от руководства «Роснефти» за положительное заключение на участие госкомпании в приватизации «Башнефти». Основным свидетелем по этому делу был Сечин. Именно его показания, а также показания Олега Феоктистова, на тот момент занимавшего должность главы службы безопасности «Роснефти», легли в основу дела против Улюкаева.

Улюкаев свою вину с самого начала отрицал. Он утверждал, что против него предприняли «чудовищную и жестокую провокацию». В последнем слове экс-министр заявил, что организаторы его преследования стремились предотвратить объективный доклад президенту о приватизации 19,5% акций «Роснефти». Он также потребовал проверить Сечина на предмет «заведомо ложного доноса».

Сечина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний по делу экс-министра, но он так и не явился, сославшись на плотный график. Сечин «мог бы и прийти», заметил на пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин. Глава «Роснефти» отмечал, что не возражает против оглашения показаний, которые он давал во время предварительного следствия. Эти показания в суде оглашены не были. Из-за неявки Сечина главным свидетелем обвинения стал Олег Феоктистов.

Где был Игорь Сечин, когда его ждали в суде над Улюкаевым