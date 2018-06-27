Медведев предложил продлить санкции против стран Запада

Премьер-министр России Дмитрий Медведев Екатерина Штукина / пресс-служба правительства / ТАСС

России с учетом решения Евросоюза о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 г. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 г.», - заявил чиновник.

Руководитель правительства отметил, что Москва обдумывает также ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий, передает ТАСС. Медведев назвал эти пошлины «дискриминационными», подчеркнул, что они «не могут оставаться без последствий». Премьер-министр попросил Минэкономразвития (МЭР) подготовить ответные шаги в этой сфере. Он напомнил, что ответные меры в адрес США уже ввели страны ЕС и Китай.

Выступая на совещании по вопросам международной торговли, Медведев добавил, что Россия, несмотря на все эти ограничения, продолжает выполнять свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО). «К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию (со стороны других стран-участниц): без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры», - посетовал он.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, введенных против Крыма, еще на год, до 23 июня 2019 года. В декларации, которую принял Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, указывалось, что ЕС «твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

Евросоюз ввел санкции в отношении Крыма в июне 2014 г. после присоединения полуострова к России. Ежегодно действие ограничений продлевалось.

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