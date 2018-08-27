В «Единой России» может смениться куратор региональных выборов

Возможный повод – неудачное выступление партии на выборах в Иркутске
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

КПРФ направила в Центризбирком официальный запрос о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие по смыслу вопросы о повышении пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. По его словам, политическое решение об объединении пока не принято, но такую перспективу в партии не исключают, так как уже в десятке регионов КПРФ получила отказы в регистрации инициативных подгрупп.

Во всех случаях выяснялось, что до коммунистов занести в избирком документы успела одна из конкурирующих групп, говорит Афонин: как правило, обнаруживались они уже после подачи КПРФ уведомления о проведении собрания подгруппы, но всегда оказывались первыми – даже если, как в Воронеже, собрание им приходилось проводить в 6.45 утра. «Мы анализируем состав этих групп, в большинстве случаев в них вошли члены «Единой России» или ОНФ, вряд ли они захотят объединиться», – рассуждает депутат. По его словам, КПРФ начала оспаривать в судах регистрацию таких подгрупп, многие из них созданы с очевидными нарушениями. До октября в КПРФ рассчитывают провести более 70 собраний подгрупп.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото