В «Единой России» может смениться куратор региональных выборов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













КПРФ направила в Центризбирком официальный запрос о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие по смыслу вопросы о повышении пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. По его словам, политическое решение об объединении пока не принято, но такую перспективу в партии не исключают, так как уже в десятке регионов КПРФ получила отказы в регистрации инициативных подгрупп.

Во всех случаях выяснялось, что до коммунистов занести в избирком документы успела одна из конкурирующих групп, говорит Афонин: как правило, обнаруживались они уже после подачи КПРФ уведомления о проведении собрания подгруппы, но всегда оказывались первыми – даже если, как в Воронеже, собрание им приходилось проводить в 6.45 утра. «Мы анализируем состав этих групп, в большинстве случаев в них вошли члены «Единой России» или ОНФ, вряд ли они захотят объединиться», – рассуждает депутат. По его словам, КПРФ начала оспаривать в судах регистрацию таких подгрупп, многие из них созданы с очевидными нарушениями. До октября в КПРФ рассчитывают провести более 70 собраний подгрупп.