Московское правительство само устроит велопарад

Спонсоры мероприятия считают, что это ему только навредит

Департамент транспорта даже готов убрать «нежелательных» спонсоров мероприятия Евгений Разумный / Ведомости

Спонсоры «Московского велопарада» недовольны намерением департамента транспорта Москвы самостоятельно, в качестве единственного организатора, проводить это мероприятие.

Департамент транспорта пытается присвоить себе «Московский велопарад» и стать его главным и единственным организатором, сетуют в открытом письме нынешние организаторы – оно вывешено на сайте «Московского велопарада». Информацию подтвердил куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов.

Let’s bike it! – команда энтузиастов-популяризаторов велосипеда, комфортного и экологически чистого городского транспорта. С 2012 г. команда занимается организацией веломероприятий в Москве, среди которых и «Московский велопарад» (он проходит 4 раза в год при поддержке департамента транспорта), «На работу на велосипеде», Международный велоконгресс в Москве и др.

У велопарада более 10 партнеров и спонсоров. Один из них – Greenpeace, как сообщил его представитель, – разделяет опасения велоактивистов и поддерживает требования Let’s bike it! сохранить независимость «Московского велопарада». Средства, которые мэрия планирует потратить на организацию велопарада, нужно вложить в развитие велоинфраструктуры в Москве, считает он: велосипед – один из основных и наиболее экологически чистых альтернатив личным машинам.

Еще один спонсор, компания городских велосипедов Electra, также не уверен, что необщественная организация сможет сохранить душу и стержень мероприятия, сообщил представитель компании. Велопарад у всех ассоциируется в первую очередь с проектом Let’s bike it!, который многое делает для всеобщей велосипедизации страны, говорит он: «Это настоящие энтузиасты своего дела». Electra инвестировала в проект около 200 000 руб., а также предоставляла велосипеды, технический персонал и PR-поддержку.

«Ведомости» ожидают ответа других спонсоров.

Сам Кумов уверяет, что департамент транспорта даже готов убрать «нежелательных» спонсоров мероприятия. Так, у команды на последнее мероприятие был запланирован титульный спонсор «Тинькофф банк», которого, по словам Кумова, департамент потребовал заменить. Вместо него был назначен банк ВТБ, которому пришлось заплатить неустойку за производство сувенирной продукции – 5 млн руб. За спонсорство трех мероприятий (весенний, ночной летний и осенний заезд) ВТБ заплатил 2,9 млн руб.

Представитель «Тинькофф банка» не прокомментировал исключение банка из спонсоров, но сообщил, что банк спонсировал в различных форматах массовые велосипедные мероприятия в Москве в 2015–2017 гг., а сейчас прекратил спонсорство. С 2018 г. «Тинькофф банк» стал генеральным спонсором велопарадов в 25 российских городах.

Представитель ВТБ пока не ответил на запрос.

Департамент транспорта уже запланировал три собственных мероприятия на следующий год: 9 мая, ночной 13 июля и 15 сентября, рассказал его представитель. Примерно в эти даты проходили основные мероприятия команды Let’s bike it! Представитель департамента подчеркнул, что организовывать другие мероприятия команде не запрещается. Почему департамент решил создать конкуренцию общественной инициативе и выбрал именно эти даты, его представитель не сказал.

Let’s bike it! занималась организацией парадов и поиском спонсоров, рассказывает Кумов: департамент транспорта обеспечивал перекрытие улиц, а также информационную поддержку. «Но почему-то в рекламе парадов никогда не упоминается наша команда в качестве организаторов», – возмущен Кумов. Все отношения со спонсорами Кумов оформлял либо через собственное ИП, либо средства переводились сразу на счета подрядчиков. Конкретные компании Кумов не называет, но уверяет, что их десятки и они меняются в зависимости от мероприятия. Организация велозаезда обходится команде в несколько миллионов рублей, ее годовой бюджет – 10–15 млн руб., сообщил Кумов. Сколько будет стоить мероприятие городу, в департаменте транспорта не сказали, но предупредили, что о бюджетном финансировании говорить преждевременно.

Разговор с чиновником

В открытом письме приведен разговор велоактивиста с чиновником департамента транспорта, которому, по его словам, поручили вести переговоры о присвоении велопарада.

Вот некоторые цитаты из письма:

«Переговоры о присвоении велопарада дептрансом поручили вести Александру Гривняку. Он сообщил, что даты уже выбраны, «майский и сентябрьский велопарады планируют сделать открытием и закрытием велосезона, зимний департаменту не интересен».

– Почему вы хотите делать самостоятельно?

– Город должен быть застрахован, если вам надоест или вы передумаете делать велопарад. Есть «фестиваль варенья», он проходит независимо от меня или от тебя. Город хочет сделать такой же «велофестиваль».

– Почему мы должны передумать?

– Ну, мало ли… город не может рисковать.

<...>

Неделю назад мы написали руководству дептранса письмо, в котором сообщили, что из-за их действий пострадают и другие мероприятия, проводимые на средства от велопарадов. Ответом на это письмо стала еще одна встреча с Александром Гривняком... в ресторане «Пушкин».

– Сколько денег вам нужно на остальные мероприятия?

– В год на деятельность проекта уходит около 10–15 млн руб. Это со всеми проводимыми нами мероприятиями, грантами для лидеров велоорганизаций, на приезд на велоконгресс и т. д.

– Много, не сможем помочь.

– И что вы нам предлагаете?

– Можете стать партнерами, у вас хороший креатив. Будете получать зарплату.

– То есть вы предлагаете нам отказаться от остальных направлений?

– Это ваш выбор.

В Москве прошел зимний велопарад