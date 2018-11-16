Государство оплатит защиту «отдельных граждан России» в судах США
Субсидию на эти расходы получит Ассоциация юристов России
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Каким именно «отдельным гражданам России» будет предоставлена юридическая помощь в США, в постановлении не уточняется
Андрей Гордеев / Ведомости
Правительство готово оплатить расходы на защиту интересов «отдельных граждан России в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод». Субсидию на оплату юридических и сопутствующих расходов из федерального бюджета получит Ассоциация юристов России (АЮР).
Это следует из постановления правительства, опубликованного в пятницу, 16 ноября.
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