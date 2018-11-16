Политика / Власть

Государство оплатит защиту «отдельных граждан России» в судах США

Субсидию на эти расходы получит Ассоциация юристов России
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Правительство готово оплатить расходы на защиту интересов «отдельных граждан России в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод». Субсидию на оплату юридических и сопутствующих расходов из федерального бюджета получит Ассоциация юристов России (АЮР).

Это следует из постановления правительства, опубликованного в пятницу, 16 ноября.

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