Государство оплатит защиту «отдельных граждан России» в судах США

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Каким именно «отдельным гражданам России» будет предоставлена юридическая помощь в США, в постановлении не уточняется Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство готово оплатить расходы на защиту интересов «отдельных граждан России в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод». Субсидию на оплату юридических и сопутствующих расходов из федерального бюджета получит Ассоциация юристов России (АЮР).

Это следует из постановления правительства, опубликованного в пятницу, 16 ноября.