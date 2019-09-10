Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Евгений Разумный / Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал осеннюю сессию работы парламента с обсуждения возможного зарубежного вмешательства в прошедшие 8 сентября выборы. Он дал поручение комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность политика Алексея Навального и его соратницы и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

С обвинениями в адрес Навального и Соболь выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете в США.

«Пускай комиссия разберется. Пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», – заявил Володин (цитата по ТАСС). По его словам, если связи оппозиционеров с иностранной разведкой подтвердятся, информация будет направлена в правоохранительные органы. «Должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов, прокуратуры», – добавил Володин.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России была создана в августе. Депутаты собрались на внеочередное заседание после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая утверждала, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются в процессы информирования о несогласованных митингах и акциях протеста.

Володин заявлял, что вмешательством во внутренние дела России занималось издание Deutsche Welle (DW), а также американские СМИ, аффилированные с соответствующими фондами. В российском МИДе объясняли, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффман был приглашен на заседание комиссии Госдумы, чтобы ответить на критику российских властей. Но он направил руководителю комиссии Госдумы Василию Пискареву письмо, в котором заявил, что не видит правовой возможности участвовать в работе комиссии российского парламента, поскольку медиакорпорация подотчетна надзорным органам Германии. Пискарев пообещал обратиться к коллегам из бундестага для организации встречи с руководством издания и пригрозил, что Госдума потребует приостановить аккредитацию DW, если представители этого СМИ не дадут объяснений.

Пискарев и другие депутаты пока не смогли найти убедительных доказательств вмешательства Запада в российские выборы, но на одно из следующих заседаний приглашен посол США в России Джон Хантсман.

Навальный в 2010 г. стал участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета по рекомендации Гарри Каспарова, Евгении Альбац и Сергея Гуриева. Полугодовое обучение в рамках программы направлено на обучение молодого поколения политиков и «расширение международного взаимопонимания». Сам Навальный объяснял участие в программе повышением квалификации.