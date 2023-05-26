Зачем Китай активизировал контакты с Европой

В нынешних условиях Европа ни в виде ЕС в целом, ни в виде европейских национальных государств не может выступать посредником в конфликте, будучи де-факто его стороной, напоминает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Поездки в ЕС спецпредставителя КНР Ли, равно как и африканская инициатива, с точки зрения европейской перспективы являются скорее попыткой поддержать «общение» Пекина с Европой как с частью Запада, говорит он. По его словам, для минимально конструктивных мирных переговоров нет условий. «Это понимают и на Западе, и в России, и пока эти условия не появятся, вопросы о поиске посредника, координации ЕС с Китаем преждевременны. Тем более что в Пекине прекрасно понимают позицию Москвы и вряд ли видят в ЕС ту силу, с которой на данный момент действительно можно конструктивно взаимодействовать в этом направлении», – считает Соколов.