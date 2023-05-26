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Зачем Китай активизировал контакты с Европой

Посланник КНР завершил посвященное Украине европейское турне в Москве
Илья Лакстыгал
РИА Новости

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, возглавляющий делегацию страны по урегулированию украинского конфликта, встретился 26 мая с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, сообщает российское дипломатическое ведомство. В российской столице Ли завершил европейское турне, в рамках которого посетил Украину (16-17 мая), где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, а также Польшу (19 мая), Францию (23 мая) и Германию (24 мая).

Как отметили в российском МИДе, в рамках встречи Лаврова и Ли «состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования». Москва выразила «признательность китайской стороне» и высоко оценила «готовность Пекина играть позитивную роль». Лавров подтвердил «приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению» ситуации на Украине, пожаловавшись на созданные Западом и Киевом «препятствия для возобновления мирных переговоров».

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До этого 24 мая Ли в Берлине заявил, что пути урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта стоит начать «с первопричин кризиса» (цитата по сообщению пресс-службы МИД КНР). Он также пообещал поддержку европейских усилий по разрешению ситуации. МИД Франции по итогам визита Ли отметил уверенность в том, что «Китай может сыграть конструктивную роль в восстановлении справедливого и прочного мира в Европе» с учетом поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Китайский спецпредставитель отметил, что Пекин и Париж достигли «большого консенсуса по украинскому вопросу».

Еще в конце февраля 2023 г. Пекин опубликовал мирный план урегулирования украинского кризиса, включающий прекращение боевых действий, возобновление переговоров, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, прекращение односторонних санкций, содействие постконфликтному восстановлению. В марте, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, российский президент Владимир Путин допустил возможность того что, китайский план станет основой разрешения конфликта. 15 мая, в канун начала европейского турне Ли, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации подчеркнул, что невозможно «бесконечно ждать» урегулирования украинского кризиса.

Европа приняла спецпосланника Ли, чтобы в очередной раз убедить Пекин оказать давление на Россию с целью уступок: вывода войск на границы до начала военной операции и переговоров на условиях Запада, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Европейцы также не хотят явно ссориться с КНР и резко ухудшать отношения, говорит Суслов. По его мнению, и Китай, в свою очередь, в этой инициативе реализует собственную повестку – стремится поддержать отношения с ЕС в ущерб контактам Брюсселя с США ради ослабления трансатлантической связки. Поэтому КНР позиционирует себя как нейтральная сторона в украинском вопросе, полагает Суслов.

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«Цель поездки также заключается в продвижении голоса “глобального Юга”, включая Африку, страдающего от последствий украинского конфликта. Китай позиционирует себя как великая держава, которая должна решать глобальные вопросы, и на это же претендует и Африка в целом», – говорит эксперт.

Европейское турне Ли началось одновременно с анонсом инициативы лидеров африканских стран – Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР, презентованной 16 мая южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой. Рамафоса вместе с делегацией африканских государств намерен посетить и Москву, и Киев, но точных дат миссии не указал. Южноафриканский лидер провел телефонные переговоры с Зеленским и Путиным, причем последний поддержал предложение Рамафосы.

В интервью Financial Times, вышедшем 26 мая, французский бизнесмен и основатель некоммерческого «Фонда Браззавиль» Жан-Ив Оливье заявил, что это именно он инициировал это предложение. По словам французского бизнесмена, африканские государства имеют на это право на фоне спровоцированных конфликтом трудностей с поставками удобрений и продовольствия. 23 мая Оливье встречался со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым. МИД Франции никак не комментировал ни заявление, ни деятельность бизнесмена.

Заявление Оливье об инициации посредничества африканских стран отражает позицию части французского и европейского истеблишмента, несогласного с абсолютной поддержкой американского курса в украинском вопросе в ущерб экономикам ЕС и Франции, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Логично, что появляются люди, выступающие с попытками перехватить инициативу, учитывая влияние Парижа в Африке, рассуждает Тимофеев.

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Точки пересечения у Франции с КНР есть, о чем говорит поддержка после апрельского визита в Китай французского президента Эмманюэля Макрона его неопубликованного плана по урегулированию. Но ни о какой реальной кооперации между ЕС и КНР, ЕС и Африкой в украинском вопросе говорить пока не приходится, считает замдиректора ЦКЕМИ Суслов.

В нынешних условиях Европа ни в виде ЕС в целом, ни в виде европейских национальных государств не может выступать посредником в конфликте, будучи де-факто его стороной, напоминает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Поездки в ЕС спецпредставителя КНР Ли, равно как и африканская инициатива, с точки зрения европейской перспективы являются скорее попыткой поддержать «общение» Пекина с Европой как с частью Запада, говорит он. По его словам, для минимально конструктивных мирных переговоров нет условий. «Это понимают и на Западе, и в России, и пока эти условия не появятся, вопросы о поиске посредника, координации ЕС с Китаем преждевременны. Тем более что в Пекине прекрасно понимают позицию Москвы и вряд ли видят в ЕС ту силу, с которой на данный момент действительно можно конструктивно взаимодействовать в этом направлении», – считает Соколов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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