Главные политические заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Рассуждал Путин и о том, что происходит во взаимоотношениях с западными странами. По его словам, Россия не отказывалась вести диалог с ними, и не она его прервала. «Ну не хотят разговаривать, не надо, они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить», – сказал он. С США сейчас практически никаких контактов нет, и они «просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружений [Украине]», сказал Путин. Также российский президент отметил, что НАТО втягивается «в войну на Украине» за счет поставок вооружений Киеву, отметил Путин. Позже он добавил, что если западные страны передадут Киеву истребители F-16, но при этом они будут базироваться за пределами Украины, то тогда «мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать».