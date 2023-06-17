Главные политические заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Главные политические заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФЧто президент России говорил о конфликте на Украине, ядерном оружии и отношениях с США
Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было посвящено российской экономике. В своем почти полуторачасовом выступлении президент ни разу не вспомнил о специальной военной операции на Украине. Но эта тема сразу же возникла в дискуссии после речи президента. Модерировал ее издатель журнала The National Interest и телеведущий Первого канала Дмитрий Саймс. Кроме Владимира Путина в пленарном заседании ПМЭФ участвовал президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который находится в России с государственным визитом.
Одним из основных заявлений Владимира Путина, которые можно отнести к политической тематике, стали слова о том, что Россия уже доставила первые ядерные заряды в Белоруссию. Москва и Минск вели переговоры о том, что часть российского тактического ядерного оружия будет доставлено партнеру по Союзному государству. «Это произошло – первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии», – заявил Путин. По его словам, сейчас была доставлена первая часть, а до конца 2022 г. «эта работа будет завершена». О том, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Путин впервые заявил 25 марта 2023 г.
Путин сказал, что для России использование ядерного оружия возможно, если создается угроза существованию российского государства. Но такой необходимости нет, потому что «противник на линии фронта успеха не имеет». Атаки украинских беспилотников по Белгородской области и другим регионам, по мнению Путина, призваны спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, чтобы потом сказать, «какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать». Ядерное оружие обеспечивает безопасность России, но при этом рассуждения на тему применения ядерного оружия уменьшают снижение порога его применения, сказал Путин.
Он также отметил, что такого оружия у России больше, чем у стран НАТО, поэтому Россию склоняют к переговорам по его сокращению. «Хрен им, как говорят у нас в народе», – сказал Путин. Он снова напомнил о том, что на данный момент единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерной державы, были США, которые во время второй мировой войну ударили по японским городам Хиросиме и Нагасаки.
Что касается специальной военной операции на Украине, то Путин повторил недавние тезисы, которые были сказаны на встрече с военными корреспондентами. По его словам, потери ВСУ при контрнаступлении больше чем один к десяти по сравнению с потерями российской армии. При этом военные России продолжают уничтожать военную технику Украины, в том числе и ту, что была передана западными странами. «У них потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса», – сказал он. По его словам, Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, а бои идут прямо сейчас на запорожском направлении.
Рассуждал Путин и о том, что происходит во взаимоотношениях с западными странами. По его словам, Россия не отказывалась вести диалог с ними, и не она его прервала. «Ну не хотят разговаривать, не надо, они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить», – сказал он. С США сейчас практически никаких контактов нет, и они «просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружений [Украине]», сказал Путин. Также российский президент отметил, что НАТО втягивается «в войну на Украине» за счет поставок вооружений Киеву, отметил Путин. Позже он добавил, что если западные страны передадут Киеву истребители F-16, но при этом они будут базироваться за пределами Украины, то тогда «мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать».
При этом в своем выступлении Путин не исключил, что если бы в США была другая администрация, то возможно удалось бы пойти по мирному плану урегулирования ситуации на Украине. Хотя при этом президент, отвечая на вопросы Саймса, сказал, что европейские и украинские политики сейчас прямо говорят, что, подписывая Минские соглашения, не планировали их выполнять.
Также Путин высказался о тех, кто после начала спецоперации покинул Россию. По его словам, он обсудил эту ситуацию на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поскольку в эту страну уехало много россиян. Эти переговоры состоялись до пленарного заседания, ОАЭ является основным гостем ПМЭФ. Еще больше людей уехали, по словам российского президента, в страны ближнего зарубежья – Армению, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. Он считает, что в отъезде россиян нет ничего плохого, люди могут пожить в других странах, поработать там. «Но одно дело - жить в Москве, в одном из лучших городов мира со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело - жить в каком-то другом городе. <…> Одно дело - жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело - в отрыве от них», – сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. Основная тема форума этого года «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя следующих поколений». Владимир Путин принял участие в мероприятиях второго дня ПМЭФ, деловая программа которого проходила 15-16 июня. В субботу 17 июня Путин в Санкт-Петербурге примет лидеров ряда государств Африки. Они должны представить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса 16 июня побывал в Киеве, где представил предложения по мирному урегулированию украинскому руководству.