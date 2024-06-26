Зачем Сергей Лавров ездил в Белоруссию

Лавров коснулся в Минске условий прекращения огня, которые обозначил на встрече с российскими дипломатами президент России Владимир Путин (полная передача четырех новых регионов России под ее контроль и снятие всех западных санкций): их он назвал результатом «трезвого и конструктивного анализа». А отвечая на вопрос о теориях журналиста Сеймура Херша насчет якобы ведущегося тайного диалога между странами Запада и Москвой по Украине, Лавров ответил однозначно: «Ни с кем никаких подпольных переговоров мы не ведем». Он добавил, что сейчас с властями России никто не пытался установить контакт насчет ее возможного участия во втором «саммите мира». А позже пояснил, что если такое приглашение все-таки поступит, как это не раз анонсировали украинские власти, то это не означает, что россияне «побегут» туда. Стартовая позиция Москвы заключается в необходимости вести диалог «с чистого листа, без заготовок».