Зачем Сергей Лавров ездил в Белоруссию

Зачем Сергей Лавров ездил в БелоруссиюМосква и Минск нащупывают контуры новой системы безопасности в Евразии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24–25 июня посетил с официальным визитом Белоруссию, где провел переговоры как со своим визави Сергеем Алейником, так и с президентом Александром Лукашенко и спикерами обеих палат парламента. Основной темой визита стали шаги по сближению внешнего курса двух стран и несколько инициатив евразийского формата.
Для Лаврова нынешняя поездка в Белоруссию – третья в текущем году, предыдущий раз он был в Минске месяц назад во время визита президента России Владимира Путина. Столь частое посещение этой страны подтолкнуло Лаврова начать свои переговоры с белорусским коллегой с комплимента о том, что в Минске каждый раз он чувствует себя как дома.
Лукашенко же заверял гостя из союзной соседней страны, что «никаких проблем» при работе на международных площадках у двух стран сейчас нет. «Что касается <...> нашей работы на международных площадках, в организациях от ООН до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций», – сказал Лукашенко. Правда, поддержка со стороны Минска была обещана Лаврову с оговоркой – «по тем вопросам, где мы ее способны оказать» (под это понятие до сих пор не подпадает, например, признание новых территорий частью России).
Лавров со своей стороны пошутил, что Белоруссии где-то во внешних делах «повезло» больше, чем России: например, эта страна никогда не была членом Совета Европы. «Поэтому выходить не пришлось», – вспомнил о неприятном опыте Лавров.
При этом Белоруссия все-таки присоединяется к выгодным, по ее мнению, организациям. Так, Лавров констатировал, что вопрос полноправного принятия ее в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) станет первым актом на ее саммите в Астане 3–4 июля. Это совпадает с датой, к которой, судя по уличному оформлению Минска (и куда чаще на белорусском языке), вовсю готовятся в республике – 80-летию освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации. В честь этого события День независимости Белоруссии установлен 4 июля. В параде по этому поводу в белорусской столице примут участие и российские военные. Переговоры Лукашенко и Лаврова длились меньше часа, а затем российского министра сменил секретарь комитета компартии Китая Пекинского университета Хао Пин.
Еще в первый день визита по итогам переговоров с Алейником можно было выделить условно три тематических блока, тесно связанных друг с другом: непосредственно двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках Союзного государства (был подписан документ касательно внешнеполитического измерения интеграции), ситуация вокруг Украины и контуры новой архитектуры безопасности в Евразии. Этому вопросу было посвящено подписанное министрами обращение в адрес руководства международных организаций, где изложена соответствующая позиция России и Белоруссии. Но и в соглашении о внешнеполитическом измерении интеграции прямо говорится, что стороны будут продвигать на международных площадках инициативу Минска «о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», где могли бы быть сформированы принципы международных отношений.
Кроме того, Белоруссия будет проводить ежегодно конференцию по Евразийской безопасности, впервые созванную в 2023 г. Россия активно поддерживает это мероприятие – Лавров уже согласился посетить второй форум грядущей осенью.
Продолжающийся украинский конфликт затрагивался как в контексте недавних ударов по Севастополю, так и в контексте переговоров. В первом случае Лавров после соболезнований белорусской стороны уверенно заявил, что «причастность США к теракту не подвергается сомнению». Ракеты ATACMS, которыми и были совершены удары, по словам Лаврова, не могут использоваться «без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».
Лавров коснулся в Минске условий прекращения огня, которые обозначил на встрече с российскими дипломатами президент России Владимир Путин (полная передача четырех новых регионов России под ее контроль и снятие всех западных санкций): их он назвал результатом «трезвого и конструктивного анализа». А отвечая на вопрос о теориях журналиста Сеймура Херша насчет якобы ведущегося тайного диалога между странами Запада и Москвой по Украине, Лавров ответил однозначно: «Ни с кем никаких подпольных переговоров мы не ведем». Он добавил, что сейчас с властями России никто не пытался установить контакт насчет ее возможного участия во втором «саммите мира». А позже пояснил, что если такое приглашение все-таки поступит, как это не раз анонсировали украинские власти, то это не означает, что россияне «побегут» туда. Стартовая позиция Москвы заключается в необходимости вести диалог «с чистого листа, без заготовок».
Риторика белорусского министра звучала куда острее в сравнении с его предшественником Владимиром Макеем (скончался в 2022 г.). «Мы осуждаем действия Запада по эскалации», – прямо говорил Алейник. Москва и Минск стоят «спиной к спине» и асимметрично ответят на «все незаконные меры давления» Запада (в этот же день Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций), сказал белорусский министр. Известно, что стороны договорились и об укреплении военно-технического сотрудничества.
Идеологическое сближение сторон чувствовалось и в ходе переговоров в белорусском парламенте, когда председатель Совета республики (верхняя палата) Наталья Кочанова объясняла необходимость закона о геноциде белорусского народа во время, когда «поднимает голову фашизм» (аналогичный законопроект о геноциде советского народа был недавно внесен в российскую Думу. – «Ведомости»). Но помимо этого она говорила и о совместных экономических планах, в том числе на традиционном Форуме регионов двух стран, который пройдет в конце июня 2024 г. в Витебске, Новополоцке и Полоцке. Там, по ее словам, ожидается подписание контрактов на сумму в 30 млрд российских рублей. Сейчас около 60% от всего внешнеторгового оборота Белоруссии приходится именно на Россию.
В палате представителей Лавров оставил запись в книге почетных гостей, после чего ему рассказали об истории здания Дома правительства (в советские годы там располагался кабинет министров Белорусской ССР). Председатель палаты Игорь Сергеенко в своем вступительном слове поставил имя Лаврова в мировой политике в один ряд с уроженцем Белоруссии советским министром иностранных дел Андреем Громыко.
Заключительным мероприятием в ходе визита стала сессия ответов на вопросы студентов и преподавателей президентской Академии управления. Именно там атака министра на Запад приобрела наиболее резкие черты. Лавров напомнил, что «западные страны 500 лет жили за чужой счет» и продолжают делать это и сейчас – но другими методами. Сюда он отнес и моду на зеленую экономику. Напомнил Лавров и о том, что доллар себя дискредитировал и именно с Белоруссией России удалось дальше всего зайти в расчетах нацвалютами – сейчас их доля составляет 92% (с Китаем у России – 90%).
Украинский кризис в академической аудитории оброс историческими параллелями. «То, что мы видим вокруг Украины, отражает очередную попытку Запада вслед за 1812 г., вслед за 1941 г. опять собрать пол-Европы под свои знамена, в данном случае практически всю Европу, чтобы, выдвинув в качестве марионетки режим [Владимира] Зеленского, попытаться, как Запад объявил, нанести стратегическое поражение Российской Федерации», – заявил Лавров будущим чиновникам.
Безопасность на всем пространстве Евразии – актуальная тема в российской внешнеполитической концепции, поэтому на нее был сделан основной упор на переговорах в Минске, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Эксперт напомнил, что эту повестку также продвигал президент Путин во время его турне по странам Юго-Восточной Азии. С точки зрения российских интересов безопасность в регионе не может быть делима, объяснил эксперт.
Другая актуальная проблема в российско-белорусских отношениях – обход западных санкций, продолжает Брутер. «И это неудивительно: все государства в первую очередь озабочены проблемой собственного выживания и по возможности приобретением выгод», – отметил эксперт.
По словам Брутера, успехи в интеграции России и Белоруссии можно будет оценивать лишь после окончания спецоперации на Украине. «Перед нашей страной стоит сложный и противоречивый вызов. Все силы государства направлены на его преодоление. И только после этого можно будет говорить об остальном», – заключил эксперт.