Правительство повысило пошлины на товары из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на товары из недружественных странРешение принято для защиты экономических интересов России
Правительство России ввело повышенные ставки таможенных пошлин на некоторые товары из недружественных стран. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации», – сказано в документе.
Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования. Согласно документу, новые таможенные ставки будут действовать до 31 декабря текущего года включительно.
Повышенные ставки таможенных пошлин распространяются на такие товары, как кондитерские изделия, печенья, туалетная вода, шампуни, моющие и чистящие средства и др. Ставка на них составляет 35% от таможенной стоимости. Новые условия также коснулись вина и пива – пошлина устанавливается на уровне 20%, но не менее $1,5 за литр.
Ставка в 35% распространится на свинцовые аккумуляторы, а ставка в 50% затронет фанеру, обои, а также некоторую верхнюю одежду и застежки-молнии. Повышенные пошлины на ружья, спортивные и охотничьи винтовки, ракетницы и патроны также устанавливаются на уровне 35%.
18 июля стало известно, что за первое полугодие 2024 г. таможенные сборы в России выросли на 500 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Общая сумма сборов за указанный период составила 3,361 трлн руб, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В декабре 2022 г. правительство подписало постановление «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров». Документ касается продукции из стран, которые нарушают экономические интересы России. Ставки отличаются от условий Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.