Правительство повысило пошлины на товары из недружественных стран

Повышенные ставки таможенных пошлин распространяются на такие товары, как кондитерские изделия, печенья, туалетная вода, шампуни, моющие и чистящие средства и др. Ставка на них составляет 35% от таможенной стоимости. Новые условия также коснулись вина и пива – пошлина устанавливается на уровне 20%, но не менее $1,5 за литр.