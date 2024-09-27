Что известно о ситуации в Курской области на 27 сентября

МЧС России сообщило, что пострадавшим жителям Курской области выплатят более 9 млрд руб. Более 48 000 граждан получат свыше 7,2 млрд руб. в связи с утратой имущества. Выплаченная общая сумма по заявлениям о единовременной материальной помощи составила почти 2 млрд руб. Всего было принято более 6600 заявлений на единовременную матпомощь. В безопасные районы за прошедшую неделю убыли 207 человек. В 34 регионах России развернуты 216 пунктов временного размещения, в которых находятся 11 000 человек. В 60 ПВР Курской области размещены более 7600 человек. С родственниками связались более 70 жителей приграничья. Всего с августа 843 человека воссоединились с семьями. Психологи МЧС России оказали помощь более 500 курянам. Общий объем доставленной гуманитарной помощи превысил 4600 т.