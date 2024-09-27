Что известно о ситуации в Курской области на 27 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 27 сентябряРоссийские военные отразили 11 попыток прорыва госграницы
Вооруженные силы РФ отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу России, сообщила пресс-служба Минобороны. Курск и Курчатов частично возвращаются к очному обучению.
Об этих и других событиях в Курской области на 27 сентября – в материале «Ведомостей».
Сводка Минобороны
По данным Минобороны, российские военные при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и раненными, заявили в министерстве. Украинская сторона также потеряла бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. Также за прошедшие сутки подразделения группировки отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и раненными, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
В Сумской области Украины оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточениям в районах населенных пунктов Атинское, Беловоды, Бояро-Лежичи, Глухов, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Кружок, Москаленки, Мачулища, Новая Слобода, Павловка, Ровное, Рыжевка, Свесса и Сумы.
За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.
Иностранцы в Курской области
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области были уничтожены иностранные наемники. По его словам, они были законной целью для Вооруженных сил РФ. 27 сентября проект «Немезида» также опубликовал данные более 800 военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ и вторгшихся в Курскую область в начале августа. Среди них есть около 200 иностранных наемников из разных стран, в том числе из дружественных Армении, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и др.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы журналистами в Курской области. Речь идет о гражданах США и гражданине Румынии – корреспондентах телеканала АВС Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, а также журналисте новостного сайта НotNews Парбу Мирче.
Что происходит в районах после эвакуации
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал кадры из поселка Теткино Глушковского района. Население из поселка эвакуировано, но он все равно регулярно подвергается обстрелам, там фиксируются артиллерийские прилеты и целенаправленные удары БПЛА с зажигательными боеприпасами.
«Эти действия не имеют никакого военного смысла, исключительно мародерство и нанесение вреда имуществу мирных жителей», – возмутился Мирошник.
Обстановка в Курске
Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что школы Курска и Курчатова с 1 октября перейдут на очно-дистанционный формат обучения. Учебный год начался для них в дистанционном формате. По словам главы региона, родители или законные представители при желании и по заявлению могут перевести детей на дистанционное обучение. Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения.
При этом в девяти районах – Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском и городе Льгове – дистанционное обучение продолжится. Условия для работы предоставляют школы – шефы Курска.
Помощь жителям Курской области
МЧС России сообщило, что пострадавшим жителям Курской области выплатят более 9 млрд руб. Более 48 000 граждан получат свыше 7,2 млрд руб. в связи с утратой имущества. Выплаченная общая сумма по заявлениям о единовременной материальной помощи составила почти 2 млрд руб. Всего было принято более 6600 заявлений на единовременную матпомощь. В безопасные районы за прошедшую неделю убыли 207 человек. В 34 регионах России развернуты 216 пунктов временного размещения, в которых находятся 11 000 человек. В 60 ПВР Курской области размещены более 7600 человек. С родственниками связались более 70 жителей приграничья. Всего с августа 843 человека воссоединились с семьями. Психологи МЧС России оказали помощь более 500 курянам. Общий объем доставленной гуманитарной помощи превысил 4600 т.
Правительство России выделило дополнительно 6,21 млрд руб. из резервного фонда на выплаты пострадавшим жителям Курской области. Распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Выплаты составят по 150 000 руб. на человека.
В регион прибыли первые пять машин с помощью от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня в Курскую область привезли различные стройматериалы, лампы освещения, провода. Следующая партия гуманитарной помощи должна поступить в ближайшие дни. Всего в Курскую область в течение двух месяцев придет 57 фур с грузом.