«Выгоды меньше, чем зубов у курицы»: британские СМИ о пятилетии Brexit

«Выгоды меньше, чем зубов у курицы»: британские СМИ о пятилетии BrexitРост инфляции, падение экспорта и другие последствия выхода из ЕС
1 февраля 2020 г. Великобритания официально вышла из состава Европейского союза (ЕС). Как спустя пять лет СМИ королевства оценивают результаты Brexit – в материале «Ведомостей».
Financial Times
Во время агиткампании 2016 г. сторонники Brexit называли его инструментом, с помощью которого Великобритания «вернет себе контроль» над границами, ограничив как легальную, так и нелегальную миграцию. В итоге после 2020 г. обе резко выросли. С 2016 по 2023 гг. количество врачей, представляющих этнические меньшинства, росло почти в восемь раз быстрее, чем число белых врачей. При этом резко выросло число прибывших из Индии, Пакистана, Египта, Нигерии и Филиппин.
После Brexit официальные данные показывают более чем 50-процентное падение числа новых студентов из ЕС, в то время как увеличился набор студентов из стран Азии и Африки, включая Индию, Нигерию и Пакистан. Это повысило национальное разнообразие в кампусах, но снизило разнообразие изучаемых дисциплин, поскольку иностранные студенты, как правило, отдают предпочтение курсам по естественным наукам и бизнесу.
58% избирателей сейчас заявляют, что Brexit был неправильным решением, следует из опроса Национального центра социальных исследований. Причина изменения отношения к нему кроется в демографии, считает социолог сэра Джон Кертис: пожилые избиратели, поддерживающие выход, умирают, а молодые, которые не смогли проголосовать в 2016 г., выражают в основном проевропейские взгляды.
Лондонский корпункт AP
Brexit принес бюрократическую волокиту, задержки с поставками и новые издержки британским экспортерам. «Brexit дорого нам стоил. Мы стали медленнее работать и больше тратить. Но мы хотя бы выжили», – говорит Ларс Андерсен, чья лондонская компания My Nametags поставляет яркие этикетки для детской одежды и школьных принадлежностей более чем в 150 стран. Чтобы продолжать торговать с ЕС, Андерсену пришлось создать подразделение в Ирландии, через которое идут все заказы, предназначенные для стран Евросоюза Он знает несколько малых предприятий, которые вообще прекратили торговлю с ЕС или перенесли производство за пределы Великобритании.
Джулианна Понан, основательница и гендиректор производителя безаллергенных продуктов питания Creative Nature, <...> переключилась на рынки Ближнего Востока и Австралии. Сейчас она постепенно разбирается в бюрократических тонкостях ЕС и налаживает поставки туда. «Но мы потеряли четыре года потенциального роста», – говорит она.
Управление бюджетной ответственности прогнозирует, что экспорт и импорт Великобритании в долгосрочной перспективе окажутся примерно на 15% ниже, чем если бы страна осталась в Евросоюзе.
The Independent
Недавнее исследование Центра экономических показателей при Лондонской школе экономики показало, что в результате Brexit экспорт товаров из Великобритании в 2022 г. сократился на 27 млрд фунтов. 16 400 предприятий, то есть около 14% британских экспортеров, прекратили экспорт в ЕС из-за торговых правил, появившихся после Brexit.
Потребители также ощущают на себе последствия выхода из Евросоюза. Инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки была бы на 8% ниже, если бы не Brexit. Депутат от Лейбористской партии Стелла Кризи заявила: «Общественность не дура, она понимает, что выгоды от Brexit меньше, чем зубов у курицы».
The Guardian
Среди экономистов мало кто не согласен, что Brexit нанес ущерб торговле и инвестициям – спор идет лишь о том, насколько сильно, – говорит экономист Центра европейских реформ Джон Спрингфорд. – Управление бюджетной ответственности заявляет, что в долгосрочной перспективе экономический рост будет примерно на 4% меньше, чем если бы Великобритания осталась.
Спустя пять лет [после Brexit] факты неоспоримы. По данным Всемирной торговой организации в третьем квартале 2024 г. экспорт товаров из Великобритании упал на 9% по сравнению с последним кварталом 2020 г. За то же время экспорт товаров из стран с развитой экономикой в среднем вырос на 1%. Импорт Великобритании упал на 9%, тогда как в среднем импорт стран с развитой экономикой за эти годы вырос на 3%.
BBC
Утверждение сторонников Brexit, что Великобритания каждую неделю отправляет в Брюссель 350 млн фунтов, было одной из самых горячих тем перед референдумом 2016 г. По данным казначейства, в 2019-2020 финансовом году Великобритания перечислила в бюджет ЕС 18,3 млрд фунтов. <...> Однако эти взносы в бюджет Евросоюза всегда частично возвращались в Великобританию в форме субсидий британским фермерам в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также грантов на увеличение занятости, на обучение и т. д. В 2019-2020 финансовом году они составили 5 млрд фунтов.
Великобритания также получала «скидку» на свои взносы в бюджет Евросоюза в размере около 4 млрд фунтов в год – эти деньги фактически никогда не покидали страну. Таким образом, чистая выгода Великобритании от неуплаты в бюджет ЕС – около 9 млрд фунтов в год <...> Великобритания по-прежнему платит ЕС в рамках соглашения о выходе из Евросоюза. Казначейство сообщает, что Великобритания выплатила 14,9 млрд фунтов в период с 2021 по 2023 гг., а с 2024 г. ей осталось заплатить еще 6,4 млрд фунтов.
После вступления Brexit в силу Великобритания прекратила вносить средства в схему Horizon, которая финансирует общеевропейские научные исследования. Однако Великобритания снова присоединилась к Horizon в 2023 г. и будет в среднем платить около 2,4 млрд евро (около 2 млрд фунтов) в год в бюджет ЕС за свое участие, хотя исторически Великобритания была бенефициаром этой программы из-за большой доли грантов, выигрываемых британскими учеными.
The Telegraph
Мы суверенная страна, не связанная правилами Евросоюза. Мы можем принимать собственные законы и устанавливать собственные ставки налогов. <...> Мы можем сделать это благодаря Brexit: ведь мы свободны от контроля ЕС.
Несмотря на нашу свободу от ЕС, мы страдаем от большего количества законов и правил, чем когда-либо в истории. <...> Возьмем занятость – область, в которой правительство хочет ввести обременительный новый 150-страничный законопроект о правах трудящихся! Это может только еще больше отпугнуть малые и средние предприятия, которые создают большинство новых рабочих мест, от найма персонала из-за страха претензий или дополнительных расходов.
Великобритания страдает от, возможно, самого длинного налогового кодекса в мире: он примерно в девять раз длиннее, чем был 40 лет назад. Налоги также достигли послевоенного максимума относительно национального дохода. Ставки и сложность наших налогов отпугивают предпринимателей от создания и расширения бизнеса.