«Выгоды меньше, чем зубов у курицы»: британские СМИ о пятилетии Brexit

Brexit принес бюрократическую волокиту, задержки с поставками и новые издержки британским экспортерам. «Brexit дорого нам стоил. Мы стали медленнее работать и больше тратить. Но мы хотя бы выжили», – говорит Ларс Андерсен, чья лондонская компания My Nametags поставляет яркие этикетки для детской одежды и школьных принадлежностей более чем в 150 стран. Чтобы продолжать торговать с ЕС, Андерсену пришлось создать подразделение в Ирландии, через которое идут все заказы, предназначенные для стран Евросоюза Он знает несколько малых предприятий, которые вообще прекратили торговлю с ЕС или перенесли производство за пределы Великобритании.