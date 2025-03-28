Сенатор от Тувы ушла в отставку спустя полгода после истечения срока полномочий

Сенатор от Тувы ушла в отставку спустя полгода после истечения срока полномочийМеханизм переназначения членов верхней палаты парламента все чаще дает сбой
Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании удовлетворил заявление об отставке по собственному желанию сенатора от Тувы Дины Оюн, чьи полномочия официально были прекращены в сентябре 2024 г. Постановление «О досрочном прекращении полномочий сенатора Российской Федерации Оюн Дины Ивановны» единогласно приняли 154 ее коллеги. Представителя третьего созыва Верховного хурала Тувы в верхней палате парламента, не участвовавшего в выборах в четвертый созыв, но фактически представлявшего его, спикер СФ Валентина Матвиенко поблагодарила «за активное, деятельное участие в жизни региона, оказание помощи, содействие». Оюн в ответ поблагодарила сенаторов «за этот пятилетний опыт соработничества».
В СФ Оюн была делегирована 14 октября 2019 г., входила в комитет по бюджету и финансовым рынкам. В связи с тем что четвертый созыв парламента Тувы, избранный в единый день голосования 8 сентября 2024 г., не назначил своего представителя в верхней палате парламента в установленный законом срок (до 25 октября 2024 г.), полномочия Оюн были продлены. Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко 16 января 2025 г. сообщал «Ведомостям», что полномочия Оюн «будут до тех пор актуальны, пока не назначат нового сенатора». Представитель пресс-службы Верховного хурала Тувы в ответе на запрос «Ведомостей» также указывал, что Оюн продолжает быть сенатором, соответственно, «право представительства Республики Тыва в СФ не нарушено». «Ведомости» направили запрос в хурал о том, когда планируется рассмотрение новой кандидатуры сенатора. Задержку с назначением там официально не объясняли.
Как сообщали «Ведомости», на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура бывшего первого заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Руслана Цаликова. Тот был избран депутатом хурала по списку «Единой России» и, как обладатель классного чина действительного государственного советника РФ первого класса, имеет право стать сенатором в обход ценза оседлости (ранее он отношения к Туве не имел). 13 марта РБК сообщал, что Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы. При этом он стал участвовать в публичных мероприятиях в регионе: в сессиях регионального парламента (где не вошел в состав ни одного комитета), проводил личный прием граждан. А 20 марта 2025 г. пресс-служба хурала сообщила, что депутат Цаликов встретился с представителями молодежного парламента Тувы.
Цаликов, писали «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом предварительного расследования, дал показания в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении своего бывшего коллеги – заместителя министра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова.
Оюн не первый тувинский сенатор, чья каденция фактически оказалась длиннее установленной законом. В 2009 г. Верховный хурал Тувы лишь с четвертой попытки переназначил Людмилу Нарусову (сейчас представляет в СФ правительство Тувы) на очередной срок. Впрочем, сверхнормативное пребывание Нарусовой на посту сенатора тогда не превысило одного месяца. Рязанская областная дума год и четыре месяца не имела своего представителя в верхней палате парламента – с тех пор как Игорь Морозов покинул свой пост 16 ноября 2022 г. Депутат Игорь Мурог был назначен новым сенатором лишь 2 апреля 2024 г.
Таким образом, который раз уже нарушаются сроки убытия прежних и прибытия новых членов верхней палаты, комментирует юрист Олег Захаров. По его словам, в законе «О порядке формирования СФ» процедура подачи сенатором заявления упоминается только в контексте досрочной отставки, поэтому верхняя палата в случае с Оюн «использует механизм досрочного прекращения». «Другой [способ] в этой ситуации не действует, ведь вся цепочка нарушена», – говорит эксперт. По его словам, «в нормальной ситуации прислали бы губернатор или заксобрание свое решение о назначении нового сенатора – и одновременно с представлением новичка прекратились бы полномочия прежнего сенатора, но не по его заявлению, а по сроку». «Но поскольку все идет мимо закона, то и сроки летят, а вместе с ними и процедура, потому что закон не был рассчитан на его неисполнение. Вот теперь и процессуальный коллапс: досрочно прекращаем полномочия сенатора, у которого они уже давно истекли», – заметил Захаров.
По его мнению, давно назрела необходимость заложить в законе автоматическую альтернативу бездействию уполномоченного органа по назначению своего представителя в СФ по аналогии с выборами, решение по которым, если они не назначены самой легислатурой, принимают последовательно, по цепочке – избирком, прокуратура или уже суд – по заявлению любого избирателя.
Ответственность за задержку сенатора на своей должности лежит на региональном парламенте, который вовремя не принял меры в новом созыве, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Важно то, что досрочное прекращение – это процедура, которая предполагает, что сенатор все еще занимает свою каденцию. В случае с сенатором Оюн ее каденция уже истекла. Пробел действительно есть, но вина не лежит на Совфеде. СФ просто выбрал более подходящую для этого процедуру. Можно сказать, выполнил за заксобрание его работу», – сказал эксперт «Ведомостям».