Сенатор от Тувы ушла в отставку спустя полгода после истечения срока полномочий

Таким образом, который раз уже нарушаются сроки убытия прежних и прибытия новых членов верхней палаты, комментирует юрист Олег Захаров. По его словам, в законе «О порядке формирования СФ» процедура подачи сенатором заявления упоминается только в контексте досрочной отставки, поэтому верхняя палата в случае с Оюн «использует механизм досрочного прекращения». «Другой [способ] в этой ситуации не действует, ведь вся цепочка нарушена», – говорит эксперт. По его словам, «в нормальной ситуации прислали бы губернатор или заксобрание свое решение о назначении нового сенатора – и одновременно с представлением новичка прекратились бы полномочия прежнего сенатора, но не по его заявлению, а по сроку». «Но поскольку все идет мимо закона, то и сроки летят, а вместе с ними и процедура, потому что закон не был рассчитан на его неисполнение. Вот теперь и процессуальный коллапс: досрочно прекращаем полномочия сенатора, у которого они уже давно истекли», – заметил Захаров.