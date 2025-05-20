Лидера ЛДПР в Курской облдуме исключили из партии «за недостаточную помощь фронту»Эксперты объясняют это противостоянием старой и новой гвардии жириновцев
Председателя фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимира Федорова исключили из партии за «низкую вовлеченность в помощь жителям региона в период оккупации вооруженными силами Украины (ВСУ)». Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов. Пока никаких официальных документов Федорову, по его словам, не предоставили.
По словам Томанова, Федоров не принимал участия в доставке гуманитарной помощи и «проигнорировал» штаб помощи спецоперации, организованный в области. «Президент Владимир Путин поставил перед всей страной задачу – в управлении должны быть люди неравнодушные, работа которых направлена на поддержку фронта и бойцов. Такую же задачу поставил перед партией ее председатель Леонид Слуцкий, поэтому исключение из партии Федорова является более чем закономерным», – пояснил он. Кроме того, среди причин, которые повлекли за собой исключение Федорова из партии, Томанов обозначил «периодическое нарушение устава ЛДПР и неисполнение решений руководящих органов партии». Конкретных примеров он не привел.
Решение об исключении Федорова из ЛДПР было принято высшим советом партии, написал глава курского партийного отделения. Но последнее заседание высшего совета было на прошлой неделе, говорит близкий к нему собеседник «Ведомостей», и на нем никаких решений касательно Федорова не принималось. Также он подчеркнул, что, прежде чем исключить человека из партии, надо выяснить причину и обсудить ее.
Обвинения в том, что он якобы не участвует в помощи фронту, Федоров счел «бредовыми», пояснив «Ведомостям», что он с первых дней начала спецоперации помогает бойцам. При этом депутат подчеркнул, что хоть доставка гумпомощи – это важная часть работы депутата, но не единственная: народный избранник также должен разрабатывать законопроекты и контролировать чиновников. «Я остаюсь депутатом, руководителем фракции ЛДПР и продолжу защищать курян, как нас учил Владимир Жириновский. Мои политические взгляды и принципы неизменны. Если кто-то в партии живет уже по другим установкам, это их проблемы. Я работаю не для них, а для простых людей», – написал он в своем Telegram-канале.
На протяжении нескольких лет из партии убираются люди, которые начинали работать еще с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, констатирует экс-депутат Госдумы от Курской области Сергей Иванов. «Такая тенденция не нова: Сталин убирал соратников Ленина, Хрущев убирал сторонников Сталина, которые с ним работали, Брежнев убирал тех, кто работал с Хрущевым», – указал он в беседе с «Ведомостями». Федоров пришел в ЛДПР в 1998 г. в 16 лет, когда был еще «совсем школьником», и всегда был активным партийцем, вспоминает Иванов. Обвинять Федорова в том, что он не помогал фронту, – «глупость», считает депутат Госдумы от ЛДПР, поскольку тот занимается волонтерством в этом направлении еще с 2016 г. за свои деньги.
Скорее всего, Федоров стал жертвой «интриг», сказал «Ведомостям» депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Жаль, что такое происходит с нашим активистом, истинным жириновцем, руководителем нашей фракции в курском парламенте. И это уже, к сожалению, тенденция», – добавил он.
Из всех черноземных регионов отделение ЛДПР в Курской области при Федорове было «одним из самых политически успешных» – оно было ярче, чем в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, обращает внимание политолог Владимир Слатинов. «Федорову удалось сделать ЛДПР в регионе постоянным и заметным фактором политической жизни. Он использовал классическую стилистику ЛДПР [с нотками] популизма: защита интересов людей, критика власти в меру и патриотическая риторика», – говорит эксперт.
На протяжении практически 20 лет курское отделение ЛДПР ассоциировалось именно с ним, но потом пришел Томанов и «стал теснить» Федорова – нынешний глава реготделения показал, что готов сотрудничать с властью, тогда как Федоров держал некоторую дистанцию, продолжает политолог. С 2017–2018 гг. Томанов за счет «лоялизма и большей договороспособности» вытеснял Федорова из политической орбиты. Томанов «более органично» вписался в новый имидж ЛДПР, оценил Слатинов.
Это тот случай, когда сошлись интересы Слуцкого как лидера партии и Александра Хинштейна как врио губернатора, сказал политолог Константин Калачев. «Нужен управляемый и удобный человек: свой для нынешнего лидера ЛДПР и понятный для губернатора», – считает он.
«Ведомости» направили запрос в центральный аппарат партии и Курскую областную думу.