Лидера ЛДПР в Курской облдуме исключили из партии «за недостаточную помощь фронту»

На протяжении нескольких лет из партии убираются люди, которые начинали работать еще с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, констатирует экс-депутат Госдумы от Курской области Сергей Иванов. «Такая тенденция не нова: Сталин убирал соратников Ленина, Хрущев убирал сторонников Сталина, которые с ним работали, Брежнев убирал тех, кто работал с Хрущевым», – указал он в беседе с «Ведомостями». Федоров пришел в ЛДПР в 1998 г. в 16 лет, когда был еще «совсем школьником», и всегда был активным партийцем, вспоминает Иванов. Обвинять Федорова в том, что он не помогал фронту, – «глупость», считает депутат Госдумы от ЛДПР, поскольку тот занимается волонтерством в этом направлении еще с 2016 г. за свои деньги.