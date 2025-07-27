Кругом враги: как «кремлевское дело» положило начало сталинским процессам

«О том, что первопричиной возникновения "кремлевского дела" было именно недовольство Сталина сплетнями о его персоне, свидетельствует не прекращавшийся на протяжении всего следствия интерес чекистов к "клевете" на вождей, а также упорная и подробная фиксация этих "наветов" в протоколах допросов <...> Чекисты еще и потому рьяно взялись за дело, что уже давно точили зуб на Енукидзе, который не только зачастую игнорировал их "сигналы" в отношении тех или иных работников Секретариата ЦИК, но, как жаловался Ягода на июньском пленуме 1935 г., еще и "завел в Кремле свое параллельное ГПУ", и как только выявлял нашего агента, он немедленно выгонял его» (из книги Василия Красноперова «Анатомия "кремлевского дела"»).