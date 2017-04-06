Суд арестовал одного из восьми предполагаемых вербовщиков ИГ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца одного из восьми подозреваемых в вербовке в террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России). Речь идет об уроженце Киргизии Атабеке Рустамове. Сам подозреваемый отрицает свою вину. Он заявил, что не представляет «никакой общественной опасности» и не совершал никаких опасных действий.

По версии следствия, Рустамов и еще семеро задержанных с ноября 2015 г. вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность террористических организаций. В СКР добавили, что у следствия пока нет сведений о связи задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность).