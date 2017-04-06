Суд в Петербурге арестовал семь предполагаемых вербовщиков «Исламского государства»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца седьмого из восьми подозреваемых в вербовке граждан в запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещенные в России террористические организации), уроженца Узбекистана Шухрата Сатымбаева, передает ТАСС.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказала судья. Решение о мере пресечения в отношении еще одного из подозреваемых судья перенес на 7 апреля.

Ранее суд арестовал уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженца Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженца Узбекистана Ферузу Инакова. Следствие считает, что фигуранты дела с ноября 2015 г. осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности.

Их подозревают в совершении преступления по ст. 205.1 ч. 1 УК (склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность).