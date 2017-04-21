Володин: критика и дореволюционной, и советской истории – атака на Россию

Нападки и на дореволюционный, и на советский строй в равной степени являются атаками на Россию, заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи со вчерашним внесением законопроекта о перезахоронении тела Владимира Ленина. Так спикер прокомментировал выступление депутата Дмитрия Новикова от КПРФ, назвавшего внесение законопроекта «накануне дня рождения великого человека» (22 апреля) «признаком безнравственности и цинизма».

«Учитывая, что мы обсуждаем очень серьезную тему, давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17-го года, атакует Россию, тот, кто атакует историю советского периода, о чем говорил Дмитрий Георгиевич [Новиков], атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до 17-го года, что он говорит абсолютную истину», - заявил Володин.

Законопроект о юридическом механизме перезахоронения тела Ленина был внесен накануне депутатами от ЛДПР Иваном Сухаревым, Владимиром Сысоевым, Александром Курдюмовым и от «Единой России» Евгением Марченко, Николаем Брыкиным и Виталием Бахметьевым. Позднее единороссы отозвали свои подписи.

«Учитывая, что наша история многовековая, тысячелетняя, мы достигнем консенсуса, именно поэтому вчера те депутаты от "Единой России", которые вначале были увлечены инициативой, которую вы критикуете, они отозвали свои подписи, потому что поняли: это неправильно, это нельзя делать», - продолжил Володин.

«Но и есть позиция морального лидера "Единой России", который неоднократно говорил об этом, поэтому надо руководствоваться позицией человека, который создал партию», - подчеркнул спикер.