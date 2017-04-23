Во Франции проходит первый тур президентских выборов

Утром в воскресенье во Франции открылось более 66 000 избирательных участков. В первом туре президентских выборов представлены 11 кандидатов. В голосовании должны принять участие 45 млн зарегистрированных французских избирателей, но социологи опасаются, что явка может оказаться низкой.

Выборы проходят в обстановке высокого уровня террористической опасности. На прошлой неделе в Марселе были задержаны два человек, планировавшие теракты на выборах, а 20 апреля 39-летний француз застрелил полицейского на Елисейских полях в Париже. Обеспечивать безопасность на выборах будут 50 000 полицейских и жандармов, а также 7000 военных, на участках установлены тревожные кнопки.

В голосовании уже принял участие один из кандидатов — председатель партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, пишет газета Le Figaro. Он проголосовал почти сразу после открытия участков в городе Йер (департамент Эссонна).