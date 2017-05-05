Косачев: контроль США за российскими портами будет означать объявление войны

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал законопроект, одобренный конгрессом США, о введении новых ограничений в отношении КНДР. Документ направлен на обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. В частности, он предполагает контроль над российскими портами на Дальнем Востоке.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — сказал Косачев «РИА Новости».

По словам сенатора, «этот законопроект, как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом», не соответствует международному праву. «Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН», — считает Косачев.