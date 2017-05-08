Меркель ждет от Макрона предложений по политическому сотрудничеству

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что уровень политических отношений с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном будет высоким. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

«Не сомневаюсь в хорошем сотрудничестве, но считаю, что нужно подождать, пока он не вступит в должность, пока не выразит свои пожелания. Тогда станет понятно, по каким пунктам у нас есть общие позиции», - сказала она.

На президентских выборах в воскресенье 7 мая во Франции победил Макрон. За него проголосовали 66,1% избирателей - более 20,7 млн человек. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 10,6 млн голосов (33,9%). Официальная торжественная церемония передачи президентских полномочий от Олланда к Макрону состоится 14 мая.