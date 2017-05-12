В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу

Законопроект сенаторов о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запретов на выезд за границу и ограничений в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«В Совете Федерации обсудили разрабатываемый сенаторами законопроект, касающийся самозанятых граждан (те, кто занимается собственным делом, не задействуя наемных работников, и не платит налогов)... Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и т. д.», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее о возможном введении запрета на выезд за границу для самозанятых россиян сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», - говорил он.

Позднее Рязанский пояснил, что это может коснуться не «любых категорий граждан», а только тех, кто имеет «долговые обязательства перед страной, перед гражданами либо перед юридическими лицами и этот долг закреплен решением судов». В случае если человек работает по патенту, то «к такой категории никаких претензий нет». По его словам, «купив патент, вы свои обязательства перед государством выполнили».

Сенатор признавался, что ограничения для работающих в теневом секторе могут быть разными, запрет на выезд за рубеж - лишь пример. «Ну, я фантазировал. Но это может быть ограничение какой-то сделки: например, человек покупает недвижимость за рубежом. Или дорогой автомобиль. И в этот момент налоговая может очень аккуратно спросить: а вы рассчитались с государством по налогам?» – заявил он.