ГУ МВД по Чечне обратится в суд в связи с сообщениями об убийствах геев

Глава ГУ МВД по Чечне Руслан Алханов заявил, что правоохранительные органы республики не нашли подтверждений сообщений о притеснениях геев. «Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным», — сказал Алханов.

По его словам, ни в органы внутренних дел, ни на «телефоны доверия» не поступали подобные обращения. По мнению Алханова, «шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую республику».

Он добавил, что после публикации «Новой газеты» под названием «Убийство чести» была назначена служебная проверка, материалы которой направили в управление Следственного комитета России по Чечне. После принятия процессуального решения ГУ МВД по Чеченской республике намерено обратиться в суд.