Собянин пообещал учесть прозвучавшие на митингах заявления

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал учесть заявления, прозвучавшие на митингах «за» и «против» реновации. «Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены», — написал Собянин в Twitter.

Сегодня в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Полиция насчитала 8000 участников. По оценке организаторов, митинг собрал не менее 60 000.

Накануне Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о гарантиях жителям сносимых домов. В документе, с которым удалось ознакомиться «Ведомостям», говорится о 12 дополнительных гарантиях, которые будут предоставлены москвичам в случае принятия закона о реновации.