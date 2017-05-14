Порошенко рассказал о последнем разговоре с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер не уточнил, когда именно состоялся разговор.

«Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей», — сказал Порошенко.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Путин и Порошенко созванивались в первой половине апреля и обсуждали обмен пленными. Источник издания в Москве уточнил, что разговор проходил в «уважительном, корректном ключе». Однако «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», добавил собеседник газеты.

Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он лишь сказал, что Путин ежедневно проводит множество рабочих переговоров. В Киеве сообщения опровергали.