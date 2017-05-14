Порошенко прокомментировал возможность выдвижения на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность выдвижения на второй президентский срок. Он заявил, что пока рано говорить, будет ли он баллотироваться в 2019 г.

«Касательно второго срока: согласно конституции Украины каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет (мне уже исполнилось 35 лет), имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов», — сказал Порошенко.

При этом он добавил, что у него есть еще два года работы на президентском посту, в которые «еще много нужно сделать».