Тиллерсон считает невозможной перезагрузку отношений России и США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что неправильно использовать термин «перезагрузка», говоря об отношениях с Россией. «Я думаю, что такими терминами, как “перезагрузка”, злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа», — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу NBC News.

«Мы начинаем с того листа, который у нас есть. И всех проблем, которые есть на этом листе. Мы не сбрасываем ни одну из них... Все они — часть тех дискуссий, которые существуют у нас с русскими», — добавил госсекретарь.

При этом Тиллерсон считает, что в улучшении российско-американских отношений заинтересовано все мировое сообщество. «Я думаю, что президент дал ясно понять, что считает важным как-то восстановить отношения с Россией», — заявил Тиллерсон. Он отметил, что «это будет тяжелая работа».