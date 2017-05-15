Северная Корея объявила об успехе ракетных испытаний

Испытания баллистической ракеты типа Hwasong-12, проведенные 13 мая, Пхеньян признал успешным, сообщает агентств «Ренхап» со ссылкой на официальное заявление, транслировавшееся по гостелевидению. Их цель заключалась «в проверке тактико-технических характеристик новой разработки баллистической ракеты, способной нести крупногабаритную тяжелую ядерную боеголовку», цитирует Reuters сообщение официального северокорейского сказал агентства ЦТАК.

Дальность полета ракеты составила 787 км, высота составила 2111 км. По данным CNN, ракета упала примерно в 100 км к югу от Приморья. Российские военные заявили, что северокорейская ракета опасности для нашей страны не представляла. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 мин. полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы Российской Федерации и на значительном удалении», — сказали в ведомстве.