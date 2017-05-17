Россия готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа

Россия готова предоставить стенограмму беседы министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США не будет возражать. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Трамп якобы передал Лаврову секретные данные.

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет», - сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что речь идет о стенограмме.