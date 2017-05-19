Reuters: Фонд, которому помогает Людмила Путина, зарабатывает миллионы на аренде в Москве

Фонд, который помогла создать и опекает Людмила Путина, владеет историческим особняком «Дом Волконского» на Воздвиженке и зарабатывает миллионы долларов за счет аренды здания, сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы о собственности на недвижимость и источники. Речь идет об особняке по адресу Воздвиженка, 9, который принадлежит некоммерческому фонду «Центр развития межличностных коммуникаций» (ЦРМК). Реконструкция здания, отмечает агентство, проводилась при финансовой поддержке фонда «Константиновский», среди руководителей которого на сайте фонда указаны «близкие знакомые» президента Путина.

Фонд ЦРМК был создан в 2002 г. под названием «Центр развития русского языка», а в сентябре 2006 г. «Российская газета» назвала Людмилу Путину его попечителем, сообщает Reuters. Путина помогала в учреждении этой организации, добавляет агентство, ссылаясь на ту же «Российскую газету» и двух человек, которые сотрудничали с фондом. Еще три источника, информированные о работе ЦРМК, говорят, что Путина поддерживает литературную премию фонда и связанное с ним издательство. В 2009 г. «Центр развития русского языка» был переименован в «Центр развития межличностных коммуникаций».

У ЦРМК в «Доме Волконского» офис, но большая часть здания сдается в аренду, среди арендаторов есть два крупных госбанка, сообщает Reuters, ссылаясь на документы. Аренду курирует компания «Меридиан», которая сама снимает большую часть здания и сдает помещения субарендаторам. «Меридиан» на 99% принадлежит компании «Интерьерсервис», которой, по данным ЕГРЮЛ, с 2014 г. владеет Людмила Александровна Шкребнева. Её имя, отчество и фамилия совпадают с именем, отчеством и девичьей фамилией Людмилы Путиной, но доказать, что это один и тот же человек, или опровергнуть это Reuters не удалось. Шкребнева и пресс-служба президента Путина не ответили на запросы агентства. Гендиректором «Интерьерсервиса» в 2007 г. была Ольга Цомаева, по данным российских СМИ, так зовут сестру Людмилы Путиной, отмечает Reuters. Среди учредителей организации указывается Татьяна Шестакова, жена бывшего спарринг-партнера Путина Василия Шестакова, добавляет агентство.

Как ЦРМК получил это здание, Reuters не выяснил. В открытых источниках агентство нашло указ президента Бориса Ельцина от 1992 г. о передаче здания агентству международного сотрудничества и развития. Сейчас этого агентства не существует.

Кроме банков, в «Доме Волконского» помещения снимают несколько кафе, салон красоты, фитнес-клуб, турагентство, коммерческая школа дополнительного образования, зубная клиника и автоломбард. По выпискам из Росреестра, площадь под аренду в доме - 5.288 кв. м. Аналитики агентства Knight Frank оценивают стоимость аренды в здании в 35 000 руб. за кв. м в год. Исходя из этой ставки, в год за аренду этой площади можно получить 185 млн руб. ($3,3 млн). Представитель Сбербанка сообщил, что офис в этом здании снимается на рыночных условиях.

Пятилетний договор о субаренде, проект которого размещен на сайте госзакупок, был заключен «Меридианом» и банком ВТБ в 2015 г. на пять лет, добавляет агентство. Общая сумма арендных выплат - 583,7 млн руб. ($10,41 млн), ежегодные выплаты - свыше $2 млн. ВТБ снимает в здании 3000 кв. м.