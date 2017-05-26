Песков высказался на тему дистанцирования Кремля от реновации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает некорректным говорить, что Кремль дистанцировался от проекта реновации жилья в Москве. «Что значит - дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, это не проект администрации президента, и это не инициатива президента, и не проект президента», - отреагировал Песков на просьбу журналистов прокомментировать информацию.

Он подчеркнул, что формулировка о том, что «Кремль дистанцировался» от проекта реновации, является неправильной и некорректной.

Песков не стал детализировать отношение Кремля к реновации, но напомнил, что президент России встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, когда была озвучена эта идея. «И президент как раз дал оценку этой программе», - сказал пресс-секретарь главы государства.

О том, что дистанцировать федеральную повестку от московской программы реновации накануне выборов предложил замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, сообщил РБК. Издание узнало, что на закрытой встрече с политологами и политтехнологами Харичев сказал, что программа реновации используется для протестной активности, а повестка осенних муниципальных выборов может повлиять на федеральную повестку.