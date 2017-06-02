«Фонтанка»: в фигуранта дела о покушении на Путина стрелял бизнесмен из Петербурга

Как сообщает «Фонтанка», в Адама Осмаева стрелял 50-летний петербургский предприниматель чеченского происхождения Артур Денисултанов.

Вчера днем в Киеве был ранен бывший командир добровольческого отряда им. Джохара Дудаева Адам Осмаев, ранее обвинявшийся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Сам стрелявший также был ранен, в него стреляла жена Осмаева Амина Окуева. Осмаев и киллер были госпитализированы.

У стрелявшего был найден украинский загранпаспорт на имя Александра Дакара 1958 г. р. Однако документ может быть поддельным, заявлял ранее советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко. Подлинность паспорта проверяют правоохранительные органы. По словам Геращенко, киллер приехал из России на Украину в мае 2017 г. Он представился Осмаеву журналистом Le Mond и предлагал сделать серию интервью о покушении на Путина.

По данным «Фонтанки», фотография в паспорте совпадает с изображением другого человека – бизнесмена Артура Денисултанова, который жил в Санкт-Петербурге с начала 90-х. Издание отмечает, что он был освобожден из-под ареста по делу о вымогательстве в обмен на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Позднее он уезжал в Чечню, однако потом вернулся в Петербург. Бизнесмен неоднократно менял фамилии.

Его также задерживали в 2009 г. в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни Умара Исраилова, который обвинял Рамзана Кадырова в пытках. «Фонтанка» отмечает, что Денисултанов якобы ездил в Вену, где должен был убедить Исраилова отозвать иск в ЕСПЧ о пытках в обмен на $100 000. В случае провала переговоров Денисултанов якобы должен был убить Исраилова. Однако причастность Денисултанова правоохранительным органам установить не удалось, и в 2011 г. он был отправлен обратно в Россию.