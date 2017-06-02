Путин рассказал о прочитанных отчетах американской разведки о вмешательстве России в выборы в США

Российский президент Владимир Путин сообщил, что знаком с отчетами американской разведки о якобы вмешательстве России в американские выборы. «Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений», – заявил Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

Он подчеркнул, что предметом обсуждений могут стать только конкретные данные. «Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии. Давайте, где это все?» – добавил он.

Путин также выразил недоверие «независимым источникам», на которых основываются предположения в отчетах разведки США. «Что касается "независимых источников" - нет ничего независимого в этом мире. И даже последние кадровые назначения в ваших специальных службах говорят о том, что предпочтения все равно есть», – добавил он.