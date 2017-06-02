Южная Осетия рассчитывает на помощь России в объеме 3 млрд рублей

Южная Осетия рассчитывает получить от России в 2018-2019 гг. финансовую помощь в размере 3 млрд руб. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил президент республики Анатолий Бибилов.

«По инвестиционной программе социально-экономического развития Южной Осетии предусмотрено на 2018-2019 гг. около 3 млрд руб. Я думаю, что межправительственная комиссия в конце июня - начале июля это обсудит и примет решение по программе», - сказал он.

По его словам, программа, рассчитанная на 2015-2017 гг., выполнена более чем на 90%, но некоторые объекты, которые в нее входили, перешли в программу последующих лет.