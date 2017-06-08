Половина россиян не знают, какой праздник отмечается 12 июня — «Левада-центр»

Как показал опрос «Левада-центра», лишь 49% опрошенных точно знают, что 12 июня отмечается День России — годовщина принятия декларации о государственном суверенитете (независимости). В прошлом году эта цифра составляла 44%.

Треть россиян (32%) считает, что в этот день Россия празднует День независимости. По словам 3% россиян, 12 июня отмечается годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России.

До 2% сократилась доля россиян, считающих, что 12 июня страна празднует годовщину выборов первого президента России. Каждый десятый (11%) не знает или затрудняется ответить, какой праздник отмечается в России 12 июня. Не считают этот день праздником 3% респондентов.

Опрос проводился 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.