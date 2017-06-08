Адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-директора ФБР в сенате

Президент США Дональд Трамп не пытался помешать расследованию о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми это только подтверждает. Об этом заявил адвокат американского президента Марк Касовиц. «Господин Коми наконец публично подтвердил то, что было сказано президенту лично: президент не был фигурантом какого-либо из расследований о российском вмешательстве. Он также признал, что российское вмешательство не привело к фальсификации бюллетеней на выборах», - говорится в его заявлении, которое приводит CNN.

Сегодня в сенатском комитете по разведке прошли слушания, на которые приглашен Джеймс Коми. Под его руководством ФБР расследовало дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в 2016 г. Он заявил, что ни у него, ни у всего разведывательного сообщества США нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в ход выборов. Вмешательство с целью повлиять на ситуацию в США, по его словам, носит долгосрочный характер.