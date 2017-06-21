Саудовский король сменил наследника престола

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лишил титула наследного принца племянника Мухаммада ибн Наифа и отправил его в отставку с должности министра внутренних дел. Как сообщает АР со ссылкой на Saudi Press Agency, наследником провозглашен 31-летний сын короля Мухаммад ибн Салман, министр обороны и куратор экономического блока в правительстве королевства. Ранее этот принц был вторым в очереди на престол.

Назначение нового наследника поддержал 31 из 34 членов королевской семьи, сообщило государственное телевидение. По приказу короля они принесут клятву верности новому наследнику престола в пятницу на специальной церемонии в Мекке.

Весной 2016 г. на фоне падения мировых котировок нефти принц Мухаммад ибн Салман представил программу по отвязыванию экономики страны от нефти. План, получивший название Saudi Vision 2030, предполагает превращение национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco в публичную компанию и размещение в рамках IPO 5% ее акций, а в последующем и акций дочерних компаний. Привлеченные средства будут вложены в государственный инвестфонд, доходы от его инвестиций должны со временем частично заменить нефтяные. Предлагаются также реструктуризация госрасходов, изменение налоговой политики, увеличение доли частного сектора в экономике и занятости среди женщин и даже меры по привлечению иностранных туристов. Ненефтяные доходы к 2020 г. планируется увеличить на $100 млрд (сейчас – $44 млрд), а долю ненефтяного экспорта – с 16 до 50%. Уже к 2020 г., по словам принца, страна может освободиться от нефтяной зависимости.