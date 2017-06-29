Медведев предложит продлить ответные санкции против ЕС на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что предложит продлить на год, до 31 декабря 2018 г., ответные меры на антироссийские санкции Евросоюза. Как передает «Интерфакс», он сказал это на заседании правительства после того, как вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных экономических санкций против России на полгода, до 31 января 2018 г. Премьер добавил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Путиным и что на продление санкций следует реагировать адекватно.

«Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год - до 31 декабря 2018 г.», - сказал он. По словам Медведева, Россия вынуждена идти на этот шаг - и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор. «Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», - сказал премьер.

Медведев также выразил мнение, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив».

Продлить санкции на полгода Совет ЕС единогласно решил после отчета президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о том, выполняются ли минские соглашения. Полная имплементация этих договоренностей называется условием отмены санкций.