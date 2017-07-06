Песков прокомментировал сообщения об участии Путина в выборах как самовыдвиженца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об участии Владимира Путина в выборах 2018 г. в качестве самовыдвиженца. «Эта тема не фигурирует на повестке дня Кремля. Ее просто нет пока», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, оправдало ли себя выдвижение Путина от «Единой России» на прошлых президентских выборах, Песков сказал: «Я могу сказать, что показатели были очень высокие. Это просто то, что можно констатировать».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Путин может пойти на президентские выборы как самовыдвиженец, этот сценарий в Кремле считают приоритетным. Выдвижение от «Единой России» маловероятно, добавил один из собеседников издания.