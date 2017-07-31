Неверов снова опроверг планы сменить Тулеева во главе Кузбасса

Секретарь генсовета «Единой России» вице-спикер Госдумы Сергей Неверов опроверг сообщения СМИ о том, что он может возглавить Кузбасс после отставки губернатора Амана Тулеева. «Вы можете написать: Неверов об этом не думает», - цитирует его ТАСС. Политик добавил, что планирует остаться секретарем генсовета партии.

Неверову приходится опровергать такие слухи не в первый раз. В июне он говорил "РИА Новости", что "кто-то накручивает повестку о том", будто бы у него есть такие амбиции. Он напомнил, что не раз говорил, что у него нет таких амбиций "ни в Кемеровской области, ни в каком другом регионе".

Аману Тулееву 73 года, он руководит Кемеровской областью с 1997 г. Он ушел в отпуск с 22 мая 2017 г., затем неоднократно его продлевал. Затем стало известно, что в мае он перенес операцию на позвоночнике в Германии, с 11 июня находился на реабилитации в одной из клиник Кемерова, затем был переведен в Москву.