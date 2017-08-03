Рейтинг Трампа опустился до нового минимума

Уровень поддержки американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 33%, обновив предыдущий минимум. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом. Почти две трети респондентов (61%) заявили, что недовольны тем, как Трамп справляется с обязанностями президента. Обратной точки зрения придерживаются 33%. Остальные отказались ответить на поставленный вопрос.

Предыдущий опрос университета показал, что деятельность президента не одобряют 55% опрошенных, поддерживали политика 40% респондентов.

Сейчас 62% респондентов считают Трампа нечестным, 63% опрошенных упрекают его в отсутствии качеств настоящего лидера, 59% полагают, что ему нет дела до простых американцев.

При этом 63% верят, что Россия пыталась вмешиваться в ход предвыборной кампании в США в прошлом году, 31% респондентов так не считает. Треть опрошенных (32%) уверена, что Трамп не совершал ничего предосудительного в плане встреч членов его команды с россиянами, 30% подозревают, что он в этом плане преступил закон, 30% респондентов не исключают, что он нарушил нормы этики.

Исследование было проведено по телефону по всей стране в период с 27 июля по 1 августа среди 1125 американцев, имеющих право голоса. Погрешность результатов составляет 3,4 процентного пункта.