ОНК сообщила о многочисленных жалобах на избиения в красноярской ИК-31

Осужденные красноярской исправительной колонии № 31 пожаловались в Общественную наблюдательную комиссию на избиения, говорится в сообщении на сайте общественной организации. Всего правозащитникам известно о 48 избитых в ИК-31, «которые либо сами сообщили о своем избиении, либо об их избиении сообщили другие». 22 человека направили заявления в региональное отделение СКР, в четырех случаях были зафиксированы побои, при этом ни одного уголовного дела возбуждено не было.

Сотрудники колоний, по словам осужденных, избивают, издеваются и угрожают тем, кто за правонарушения попал в Единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Осужденные рассказывают, что их подвешивали за руки и за ноги к потолку и били как боксерскую грушу, душили, прыгали по телу, давили ногами и коленями, а также угрожали изнасиловать.

«По словам некоторых осужденных, им в нос заливали воду или окунали головой в ведро с водой и половой тряпкой. Двое утверждали, что после избиения им «предлагали» есть кашу и при этом хвалить сотрудников за вкусную кашу или кричать в свой адрес оскорбления», – говорится в сообщении ОНК.

Как отмечают правозащитники, большинство заключенных называет одни и те же имена сотрудников, которые их пытали. «Надо отметить, что есть сотрудники ЕПКТ, которые, по словам осужденных, отказывались принимать участие в их избиении», – добавляют в ОНК. Всего в сообщении организации приведены имена 12 человек, которые сообщили об избиениях в колонии в 2014-2017 гг.